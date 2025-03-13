Mersin Büyükşehir Belediyesi, güçlü araç filosu, çevre dostu çözümleri ve akıllı ulaşım sistemleri ile konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sunmaya devam ettiği bildirildi. Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, kent genelinde günde 200 bin yolcu taşıdıklarını belirterek, "2019 yılında yaklaşık 29 milyon olan yolcu sayısı, 2024 itibari ile 46,5 milyona ulaştı. 2025 yılında hedefimiz 55 milyon yolcu" dedi.

Mersin’i ulaşımda örnek şehir haline getirdiği belirtilen büyükşehir belediyesi, daha düşük emisyona sahip, hem ekonomik hem de çevreci olan CNG’li araç sistemleri ile zararlı gaz salınımını minimuma indirirken, yakıt maliyetlerini de düşürdü. Toplu taşımayı daha cazip ve erişilebilir hale getirmek için şehir merkezinden uzak noktalara kadar yeni güzergahlar ekleyerek şehir içi sefer sayılarını artıran belediyenin, 430 araç ile hizmet sunduğu kaydedildi. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre esnek ulaşım sağlayan toplu taşıma araçlarının, engelli bireylerin ulaşımda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırma ve herkesin toplu taşıma araçlarından rahatlıkla faydalanabilmesi amacıyla, yeni nesil araçların tamamının yüzde 100 engellilik uyumu taşıdığı da ifade edildi.

"Günde 200 bin yolcu taşıyoruz"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, Başkan Vahap Seçer’in göreve gelmesiyle birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi. Yolcuların hijyen, maliyet, temizlik, konfor, güvenlik gibi beklentilerini ön planda tutarak, ulaşım ağını daha da iyi hale getirdiklerini dile getiren Demir, kent genelinde günde 200 bin yolcu taşıdıklarını belirtti.

Vatandaşların sağlığı için hijyenden asla taviz vermediklerini ifade eden Demir, "2019 yılında yaklaşık 29 milyon olan yolcu sayısı, 2024 itibari ile 46,5 milyona ulaştı. 2025 yılında hedefimiz 55 milyon yolcu. Toplu taşımadaki konforun artması, yolcuların kendi araçlarından ziyade toplu taşıma araçlarına yönelmesi, çevreye zararlı karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazların salınmasını da önlüyor. Bu anlamda hem çevreyi, hem yolcularımızı koruyoruz" dedi.

"Ekonomik ücretle yolcu taşıyoruz"

Türkiye ortalamasına bakıldığında, çok daha ekonomik ücretle yolcu taşıdıklarını kaydeden Demir, "Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız otobüsleri daha çok tercih ediyorlar. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve sivil yolcularımıza abonman sistemi uyguluyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlar ise ücretsiz şekilde toplu taşıma araçlarından faydalanıyor" diye konuştu.

Yolcuların önemli beklentileri arasında bulunan güvenlik nedeniyle sabah erken saatlerde başlayan seferlerin, gece geç saatlere kadar devam ettiğini anlatan Demir, "430 toplu taşıma aracı, hem yolcu hem de şoförlerin güvenliğini sağlamak amacıyla araç içi kameraları ile 7 gün 24 saat izleniyor. Araçlarda, çarpışmayı önleme, şerit takip özelliği, kör nokta algılama, araç takip mesafesi gibi teknolojik özellikler bulunuyor. Görme, işitme ve ortopedik engeli her bireyin kullanımına uygun olan toplu taşıma araçlarında daha önce yüzde 30 olan engelli uyumu, şu anda yüzde 100 seviyesine ulaşmış durumda. Araçlarda vatandaşların telefonlarını şarj edilebileceği mekanizmalar ve Wi-Fi hizmeti de bulunuyor. Araçların hangi durakta olduğu, saat ve konum bilgisi, varış noktaları gibi pek çok detay ise TEKSİN uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. Vatandaşlar ayrıca, akıllı durak sitemi sayesinde de durağa yaklaşmakta olan araçlar hakkında bilgi sahibi olabiliyor"diyerek sözlerini tamamladı.