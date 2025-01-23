Mersin'de bir tırın gizli bölmelerine zulalanmış halde 43 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tırla kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilen tır, otoban girişinde durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Tokyo' marifetiyle yapılan aramalarda, köpeğin tepki verdiği yerler titizlikle kontrol edildi. Yapılan kontrollerde tırın motor kısmından yakıt deposuna kadar birçok yerine özel olarak hazırlanmış gizli bölmelerinde, balyalar halinde 43 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüleri S.A. ve H.B., işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA