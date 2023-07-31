Mersin'in Silifke İlçesinde büyükbaş hayvan yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayolunda bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Silifke'den Mersin istikametine seyir halinde olan Mecnun Ç. idaresindeki 33 AFN 855 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, ara yönden gelen Özdemir D. yönetimindeki 46 AFG 827 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın kasasında bulunan hayvanlar, kaza sonrası çağrılan başka bir çekici ile götürüldü.