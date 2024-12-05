Mersin’de bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada terör örgütü üyesi 1, örgütünün propagandasını yapan 2 şüpheliyi belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.