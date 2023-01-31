Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Tematik Kış Kampları çerçevesindeki ’Güzel Sanatlar Kampı’ açılış törenine katıldı.

Mersin Kredi Yurtlar Kurumu Yerleşkesinde gerçekleşen açılışta konuşan Pehlivan, söz konusu kampa il dışından gelen gençlerin de olduğunu kaydederek, kampların sadece yaz dönemlerinde değil kış dönemlerinde de olduğunu, bu çerçevede 2022 yılında 42 bin gencin ağırlandığını söyledi.

Kış kampları uygulamasının, şu anda 15 ilde olduğunu ifade eden Pehlivan, "Bu illerden birisi de Mersin. Çok farklı başlıklarda temalar belirlenmiş. Gastronomiden ekonomiye, diplomasiden dijital iletişime, edebiyata, mühendisliğe kadar birçok başlık var. Biz de güzel sanatlar alanında kampımızı gerçekleştireceğiz. Güzel sanatlar başlığı altında, kültürümüze ve medeniyetimize ait sanatlar dahil edilmiş durumda. Bu da ayrıca memnun edici bir boyuttur. Nitekim 3 Şubat tarihine kadar dolu dolu bir program yapılmış. Minyatür sanatından ebru sanatına, tezhip sanatından hat sanatına kadar hazine timsali ziyadesiyle değerli olan bu sanatları da yakından tanıma imkanımız olacak. Bununla birlikte gezi programları olacak. Bu vesileyle de ilimizi tanıyacaksınız" dedi.

Hayattaki en değerli kavramlardan birinin zaman olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, "Zamanı çok iyi değerlendirmek durumundayız. Hayatımızdan ’boş zaman’ ifadesini de kaldırmalıyız. Zaman kavramının her saniyesini değerlendirmek gerekir. Bizim medeniyetimiz sevgi ve şefkat medeniyetidir. Bizim medeniyetimizde hoşgörü, adalet ve kardeşlik duyguları vardır. Bu hasletler okuyarak, dinleyerek, araştırarak öğrenilir ve yaşayarak kalıcı hale gelir, idrak edilir. Gençlerimizin dahil olduğu bu tür kamplar sadece bilgilendirme değil, bilinçlendirme boyutuyla da çok önemlidir. Hatırlamak, hatırlatmak, tarihi süreçlere bakış ve bu süreçlerde bu kampımızın da konusu olan sanat penceresinden tarihe, kültüre, medeniyetimize bakmak ziyadesiyle kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, verdiği desteklerden dolayı Vali Pehlivan’a plaket takdim etti. Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet, Güzel Sanatlar Kampı çerçevesinde düzenlenen sergiyi gezdi.