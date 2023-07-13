Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, görsel açıdan da kirlilik oluşturan terk edilmiş binaların yıkım çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak yasal süreçleri tamamlanan Bahçe Mahallesi 4623 Sokak ile Mesudiye Mahallesi 62 ada 15 parsel üzerinde bulunan terk edilmiş 2 binanın yıkımını, iş makineleri desteğiyle gerçekleştirdi. Yıkım öncesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokaklara şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

“Metruk binalar en çok şikayet gelen konulardan biri”

Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen şikâyet konularının başında metruk yapılar olduğuna dikkat çeken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, talepleri yerine getirmek için de yasal işlemlerin en kısa sürede başlatıldığını vurguladı. “Sahiplerince terk edilen metruk binalar, zamanla insanlarımızın can ve mal güvenliği açısından tehlikeler oluşturuyor” diyen Gültak, “Görsel ve estetik açıdan da kirliliğe neden olan bu tür harabe yerler, kimi zaman madde bağımlılarınca mesken tutulduğu için halkın huzurunu bozup sosyal sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla metruk yapılarla ilgili şikâyetler en ivedi şekilde işleme konulup ekiplerimizce sonuçlandırılıyor” dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

Fen işleri ekipleri; terk edilmiş binaların yıkımı sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da yine iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip mahalleden uzaklaştırdı. Sahipleri tarafından terk edilmiş metruk binaların yıkım çalışmalarına tanık olan mahalle sakinleri, bu tür yapıları kimi zaman oyun alanına çeviren küçük çocuklarının can güvenliğinden büyük endişe duyduklarını dile getirerek, duyarlılığı için Akdeniz Belediyesi ve fen işleri ekiplerine teşekkür ettiler.