Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden 3 metruk bina yıkıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, encümen kararı üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Bahçe Mahallesi’nde sahipleri tarafından uzun süre önce terk edilen, her an yıkılma tehlikesi barındıran, zaman içinde de alkol ve madde bağımlılarının mekanına dönüşmesi nedeniyle çevre sakini vatandaşların şikayetine konu olan bitişik haldeki 3 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkımla ortaya çıkan tonlarca moloz ve inşaat atığı mahalleden çıkarıldı

Mahallede, 4613 Sokak üzerinde bulunan ve her an yıkılma riski taşıdığı için vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden 16, 18 ve 20 numaralı yapıların yıkımı öncesinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çevre güvenliği alındı, aşırı toz oluşumunu engellemek için de ekipler, arazöz yardımıyla yapıları suladı. Uzun süren yıkım çalışması sonucu ortaya çıkan tonlarca inşaat atığı ve molozlar da yine iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.

Harabeye dönüşen binaların yıkımına tanık olan Barış Mahallesi sakinleri, bu tür yerleri oyun alanına dönüştüren çocukları için riskler taşıyan, akşam saatlerinde ise alkol ve uyuşturucu bağımlılarının uğrak yerine dönüştüğü için sosyal sorunlara yol açan metruk yapıların yıkımından duydukları memnuniyeti dile getirdi, Akdeniz Belediyesine ve fen işleri ekiplerine teşekkür etti.