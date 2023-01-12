Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ekipleri, Adanalıoğlu Mahallesi Şıh İbrahim Hekim Caddesinde, yol kenarına yığılan kanal atıklarını temizliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ekipleri, Adanalıoğlu Mahallesi Şıh İbrahim Hekim Caddesinde, yol kenarına yığılan kanal atıklarını temizliyor.

Adanalıoğlu Mahallesi Şıh İbrahim Hekim Caddesi boyunca bulunan kanal, yaklaşık 5 ay önce temizlendi. Atıkların yol kenarına yığılması sonucu yol daralırken, araç ve yaya geçişleri için tehlike oluşturmaya başladı. Mahalle halkı ve muhtarın talebi üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ekipleri, yol kenarına yığılan atıkları kepçe ile temizlemeye başladı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca yol kenarına yığılan atıkların, 4 gün içerisinde tamamen temizleneceği bildirildi.

"Atık temizliği 4 gün sürecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığında Hafriyat Saha Amiri olarak görev yapan Jeoloji Mühendisi Mustafa Bastı, "Burayla ilgili gerek vatandaşlarımız, gerekse muhtarlarımızdan gelen şikayetler üzerine alana gelindi. Bu kenardaki atıklar, dereden temizlenmiş olan malzemeler. Toprakla karışık malzemeler. Buradan çıkan malzemeler, yol kenarı boyunca komple devam ediyor. Bu atıklar doğrudan Sarıibrahimli bölgesinde bulunan bertaraf tesisimize gönderiliyor. Caddenin komple temizliği yapılacak. Buranın temizliği, aşağı yukarı 3-4 gün sürecek. Bu çalışmalar bittikten sonra, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı da bir yol çalışması yapacak" dedi.

"Yol tehlike arz ediyordu"

Adanalıoğlu Limonlu Mahalle Muhtarı İsa Sakar ise temizlik sonrası cadde kenarına bırakılan atıkların tehlike oluşturduğunu belirterek, "Beş altı ay önce kanalda temizlik çalışması yapıldı ve çıkan atıklar kenara koyuldu. Zaten yolumuz dar. İki araba geçemiyor. Otobüsler buradan geçiyor. Tehlike arz ettiği için ben de Büyükşehir’e başvurdum" ifadelerini kullandı.