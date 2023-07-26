Mersin’de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerek tanık gerekse müşteki beyanlarının ardından şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından müştekilerden yaklaşık 16 milyon 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların, kendilerinden tefe karşılığı borç para alan kişilere yüksek faiz karşılığı nakit para verdikleri, teminat olarak mağdur vatandaşlardan çek aldıkları, mağdur şahıslar almış oldukları faizli paraları ödeseler dahi şüphelilerin çekleri mağdurlara geri vermedikleri, borçlarının bitmediklerini söyleyerek mağdurlardan sürekli yüksek miktarlarda paralar talep ettikleri, ödeme yapmak istemeyen veya ödeyecek durumu olmayan müştekileri telefon ile arayarak, iş yerlerine ve evlerine giderek tehdit ederek, hakaretlerde bulundukları, müştekileri zorla evlerinden alarak ısısız ve ormanlık alanlara götürerek tehdit ettikleri, müştekileri kendilerine veya arkadaşlarına ait iş yerlerine götürerek mağdur vatandaşları bu iş yerlerinde darp ettikleri ve bıçakla yaraladıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin de yakalama çalışmaları sürüyor.