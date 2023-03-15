Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesi konuşan Vali Pehlivan, suyun bütün canlıların hayatını devam ettirebilmesi bakımından yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. İklim değişikliğinin en önemli etkilerinden olan kuraklığın ve yeraltı sularının tükenmeye başlamasının hayatı olumsuz etkilediğini belirten Pehlivan, yağışların, kaydedilen uzun yıllar ortalamasının önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi, toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda suyun bulunmaması ve hidrolojik dengede bozulmalara neden olan tarımsal kuraklığa dikkat çekti. Pehlivan, meteorolojik kuraklık ve hidrolojik kuraklık nedeniyle azalan yer üstü ve yeraltı su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılmasının ileride yaşanabilecek daha büyük sorunların önüne geçilebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

İl Kriz Merkezi Yönetimi Toplantısında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin, Mersin’in yıllık ve aylık yağış durumu, barajlarımızın doluluk oranı, su kaynakları ve tasarruflu su kullanımı, içilebilir su kaynaklarımız ve su tasarrufu, tarımsal kuraklık hakkında bilgi verilmesi ve tedbir önerileri hakkında sunumlar yapılması, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından uygulanacak tedbirlere ilişkin kararlar alındı.