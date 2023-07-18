Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde tarımsal amaçlı kullanılan yaklaşık 20 dönümlük arazide çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fakılar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarım arazisinde çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.