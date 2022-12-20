Mersin’de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin’de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, U.T. ve V.T. isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şahısların adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 16 adet altın ve gümüş sikke, 2 gram kırmızı civa, 2 adet dedektör cihazı, 2 kazma, 1 powerbank, 2 kulaklık, 2 dedektör kontrol paneli ile 1 yılan kamera ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.