Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi Arıklı Mahallesinde elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 1 şahsı tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliye ait araçta arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 345 adet tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.