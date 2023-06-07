Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen ve hazırlıkları tamamlanan Kilikya Ultra Maratonu, bu yıl uluslararası düzeyde olacak ve 9-10 Haziran’da Kızkalesi’nde gerçekleşecek.

Kilikya Ultra Maratonu ile Mersin’in kültürel ve doğal mirasını spor aracılığıyla tanıtmak amaçlanırken; katılım sağlayan tüm sporcular tarih, doğa ve sporun iç içe olduğu bir yarışta bir araya gelecek. Yarışmada 7, 15, 33 ve 54 kilometre olmak üzere 4 farklı etapta parkur olacak. Maratonda; kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliği ile sahilden tepelere kadar şehrin tarihi dokuları tanıtılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 2023 yılı içerisinde 7 adet uluslararası organizasyonu olduğunu ve bunlarının ilkinin 10 Haziran’da Kızkalesi’nde yapılacak olan Kilikya Ultra Maratonu ile başlayacağını ifade eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Geçen sene ilkini yaptığımız Kilikya Ultra Maratonu’nun, bu yıl ikincisini uluslararası düzeyde yapıyoruz. 9 Haziran’da Kızkalesi’nde bir fuarımız olacak. 10 Haziran’da da aynı yerde yarışlar yapılacak. Yarışlar 7, 15, 33 ve 54 kilometrelik dört farklı etaptan oluşuyor” dedi. Yarışlara ilginin fazla olduğunu ve şu ana kadar katılım sayısının 500’ü bulduğunu belirten Taşkın, “Toplam 700-750 civarında bir sporcunun katılımını bekliyoruz. Biz bu organizasyona bütün Mersinli sporseverleri davet ediyoruz. 9 ve 10 Haziran tarihlerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir etkinliği Kızkalesi’nde başlamış olacak ve aynı zamanda diğer etkinliklerimizin de startını vermiş olacağız” dedi.