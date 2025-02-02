Mersin’nin Mut ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki araçlara çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mut-Karaman yolu Atatürk Bulvarı Ermenek yol kavşağında meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki 33 KN 434 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki galeride park halinde duran araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, diğer araçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Muhammet A. ile araçta bulunan Sude A., ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.