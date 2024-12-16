Akdeniz Belediyesinin yağmur suyu taşkınlarının önüne geçmek ve üreticilerin maddi kayıplar yaşamasını engellemek amacıyla sulama kanallarında başlattığı temizlik ve ıslah çalışmaları sürüyor. Başkan Hoşyar Sarıyıldız, "Tüm mahallelerimizde temizlik, bakım ve ıslah çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğünün, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden geçen DSİ’ye ait sulama kanallarında başlattığı temizlik ve ıslah çalışmaları devam ediyor. İş makineleri desteğiyle gerçekleşen çalışmalarda ekipler, zaman içinde sulama kanallarında biriken tonlarca tarımsal atığı, çöp ve çeşitli malzemeleri temizliyor. Temizlik çalışmaları suyun daha kolay ve verimli akışını sağlayıp, tıkanıklıkları önlemek ve çevresel kirliliği minimuma indirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Hafta sonu da mesai yapan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar, altyapının korunmasına ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sunuyor. Bölgede geçen hafta 6 kepçe ve 7 kamyon ile çalışma yürüten ekipler, hafta sonunda ise 4 kepçe ve 4 kamyon desteğiyle sulama kanallarında ıslah çalışması gerçekleştirdi.

"Yoğun şikayet üzerine çalışma başlattık"

Tarımsal üretimin yoğun olduğu Kazanlı merkez, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde gerçekleşen ıslah çalışmalarını, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, "Tarımsal sulama için kullanılan kanallarda zamanla biriken tonlarca tarımsal atık ve çöpler nedeniyle aşırı yağışlarda hem su taşkını riski oluşuyor, hem de kötü kokular yayılıyor. Mahalle sakinlerimiz, belediyemize başvurup şikayetlerini aktardı. Bizler de Fen İşleri ve Çevre Koruma müdürlüğümüz ekiplerinin ortaklığında temizlik çalışması başlattık. DSİ’nin görev alanına girmesine rağmen vatandaşlarımızın şikayetlerini gidermek için görev üstlendik. Aynı titizlikle temizlik, bakım ve ıslah çalışmalarını tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz" dedi.

"Vatandaşlardan da destek bekliyoruz"

Çevre temizliği noktasında vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade eden Sarıyıldız, "Daha önce bazı mahallelerimizde başlattığımız temizlik kampanyamızı, kırsal bölgelerimizde; tarımsal üretim alanlarında sulama kanallarının temizliği şeklinde yürüteceğiz. Sahillerimizi, sokaklarımızı ve su kanallarımızı daha temiz bir hale dönüştürüp, kentimizi daha yaşanabilir bir hal alıncaya kadar hizmet ve çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.