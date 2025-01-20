Mersin Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çukurova Basketbol Kulübü, Mersin Spor Kulübü ve İlkem Yapı Tarsus Spor Kulübü tarafından imzalanan 'Sporla Büyüyoruz' projesi sürüyor. Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile proje kapsamında son olarak Erdemli ilçesinden gelen çocukları ağırladı. Çocuklar ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda bir araya gelerek ÇBK Mersin'in basketbol maçını izleyen Pehlivan, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Çocuklara seslenen Pehlivan, "Sevgili çocuklar, konu spor olunca her vesile dile getirdiğimiz bir sloganımız var; 'Kötü Alışkanlıklara Ret! Sporla Sağlıklı Yaşama Evet!' Sizlerin sporla erken yaşlarda tanışmanızı ve hayatınızın ilerleyen dönemlerinde de spordan kopmamanızı arzu ediyoruz. Zira spor sağlıktır. Atalarımızın dediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.' Spor gerek derslerinize gerekse ilerde yapacağınız işlerinize olumlu katkılar sağlayacaktır. Sizler geleceğimizsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, başarılı günler, yarınlar diliyorum" dedi.



Gençlerin, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri hedefleniyor

Mersin Valiliği tarafından himaye edilen çeşitli yerel spor kulüpleri ile kurumların iş birliği yaptığı 'Sporla Büyüyoruz' projesi ile Mersin'in ilçelerinden başarılı, spora ilgili öğrencilerin sporla buluşmasını organize etmek, basketbol maçlarına katılımlarını sağlamak, sporun birleştirici gücüyle öğrenciler üzerinde olumlu etkiler oluşturmak, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak, böylelikle gençlerin geleceğe daha sağlıklı ve güçlü adımlarla yürüyebilmeleri için sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri hedefleniyor.

Kaynak: İHA