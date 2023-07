Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde düzenlediği ’Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’nın Mersin ayağı düzenlenen törenle açıldı.

Edip Buran Spor Salonunda düzenlenen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, sporcular ve aileleri katıldı.Törende konuşan Müdür Ökkeş Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 2013 yılında hayata geçirilen Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları uygulamasında 5-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek olan spor okullarında bu yıl 79 ayrı tesiste 35 farklı branşta faaliyet gösterileceğini vurguladı.

Demir konuşmasında," Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları 5-18 yaş grubu çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve aralarından yetenekli olanları belirleyerek Türk sporuna kazandırarak güçlü bir spor alt yapısı oluşturulması hedefleniyor. Mersin Valiliğimiz himayelerinde, Valimiz Ali Hamza Pehlivan’ın önderliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nda bu yıl 65 bin çocuğumuza ulaşarak, spor yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Kurumumuz sadece spor hizmeti veren bir kurum değil aynı zamanda barınma, eğitim, kültür ve sanat gibi eğitimlerin de verildiği, sürekli hareket halinde olan ve tamamen insan odaklı çalışan bir kurumdur. Çocuklarımızı eğitim, kültür, sanat, spor ve ahlak konusunda en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Spor yapan bir nesil aklını kiralamaz, satmaz. Bizler ne kadar gencin gözünü açarsak, o kadar gencimizi Türk sporuna kazandırarak kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabiliriz. Sporcu cebinde parayla koşamaz, kalbinde umutla, kafasında hayalleriyle koşar. Bu yüzden çocuklarımızı ve gençlerimizi iyi donatarak ülkemizin geleceğini iyi kurgulamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"100’ün üzerinde spor tesisine sahibiz"

Her yıl olduğu gibi bu yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerinde spor okullarını ve engelsiz spor okullarını açtıkları belirten Vali Ali Hamza Pehlivan , "Bu uygulama aslında yıllardan beri devam ediyor. 2013 yılına kadar sadece yaz dönemlerimde yapılırken, 2013 yılından itibaren tüm yıl boyunca bu okullarımızı faal bir şekilde devam ettiriyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de Cumhurbaşkanımızın sporu tabana yayıyoruz anlayışıyla her geçen gün tesis sayımız artıyor. Nitekim Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı 79 tesisimiz var. Ayrıca belediyelerimizin ve özel kurumlarımızın da tesisleriyle beraber 100’ün üzerinde spor tesisine sahibiz. Bu tesislerimiz gençlerimiz, sporcularımız tarafından her geçen gün çok daha yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bizde bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu okullara 50 binin üzerinde çocuğumuz, gencimiz iştirak etmiş. Bu senede 65 bin başvuru var. Yani 65 bin çocuğumuza, gencimize bu tesislerde spor yaptıracağız. Sporu çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Çünkü spor demek sağlık, çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel ve psikolojik gelişimine katkı sağlamak, kötü alışkanlıklardan uzak durmak, zamanı en iyi şekilde değerlendirmek demektir. O yüzden sporu tavsiye ediyoruz. Sporun bir yaşam tarzı haline getirilmesi için bir gayret sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda Avrupa ve dünya şampiyonalarından başarıyla dönen sporculara ödülleri verildi. Tören, çeşitli gösterilerle sona erdi.