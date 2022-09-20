Mersin'de spa ve sauna hizmeti veren bir işletmeye düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, merkez Akdeniz ilçesinde spa ve sauna hizmeti veren bir iş yerinde para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kadından biri hakkında yasal işlem yapılarak serbest bırakılırken, yabancı uyruklu diğer kadın İl Göç İdaresine teslim edildi.

Ayrıca operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen iş yeri sahipleri Ö.G. ve S.D. de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.