Mersin'de 'Sözümüz bitmedi, şiddeti durduracağız' paneli

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında, uzmanların katılımı ve ‘Sözümüz bitmedi, şiddeti durduracağız’ şiarıyla panel düzenlendi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen panelde, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mutlu Aymaz, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Avukatı Berna Bozdağ ile Mimoza Derneğinden Psikolog Beritan Onuk konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğünü Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç’in yaptığı ve yoğun ilgi gören panele, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, kurum personeli ile çok sayıda kurumlardan kadın temsilciler de katıldı.



“Çekin elinizi kadınlardan ve çocuklarımızdan”

Panelin açılışında konuşan meclis üyesi Nuriye Arslan, erkeğin kadına yönelik şiddeti, çocuk ölüm ve istismarlarına karşı kadın hareketinin direnişinin önemine vurgu yaparak, “Kadınlara kıyan, çocuklarımıza kıyan, el uzatanlara izin vermeyeceğiz. Kadınlar var oldukça, çocuklarımızın dünyasını karartmaya izin vermeyecekler. Diyoruz ki; çekin elinizi çocuklarımızdan. Çekin elinizi geleceğimizden. Çekin elinizi bedenimizden ve yaşamımızdan” dedi.



“Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyoruz”

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mutlu Aymaz ise katılımcılara, müdürlük olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Aymaz; “Belediyede çalışan kadınları yalnızca ev temizliği, yaşlı bakımı, kuaförlük hizmetleri gibi alanlara sıkıştıran, kadına yönelik şiddetin ş’sini bile bilmeyen bir müdürlük halinden çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Belediye olarak, yaptıkları her işte toplumsal cinsiyet eşitliğini gözettiklerini kaydeden Aymaz; “Kadın Müdürlüğü olarak toplumsal cinsiyet üzerinden yola çıktık. Önceliğimiz, toplumsal cinsiyet paradigmasının ifade ettiği şekilde kadına yaklaşım, çocuğa yaklaşım, aile içi şiddet olaylarını değerlendirmek ve bu noktada kadınları, birey olarak yaşama hazırlamak, onlara psikolojik ve ekonomik destek sunmaktır” diye konuştu.



“Şiddetin en sinsisi, psikolojik şiddet”

Sunumunda, şiddet türlerini tanımlayan Psikolog Beritan Onuk ise anlaşılması ve teşhisinin konulması en zor olan şiddet türünün ‘psikolojik şiddet’ olduğunun altını çizdi. Onuk, “Psikolojik şiddet; aslında tüm şiddet biçimlerinin temelinde yatıyor ve en sinsi olanıdır. Fark etmemiz pek mümkün olmayabiliyor.

Günlük yaşamımızda da buna çok fazla maruz kalıyorken çoğu kez bunun şiddet olduğunu anlamlandıramıyoruz” ifadesini kullandı.



Kaynak: iha