Mersin’de son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 129 kişinin yakalandığı bildirildi. Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise yakalanan 114 şahıs hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli de tutuklandı.

Mersin’de, ’Güvenlik, Asayiş Değerlendirme Toplantısı’, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler ile suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ele alındı. Vali Pehlivan, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, 12-19 Ocak arasında emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen operasyonel çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan bin 129 kişinin yakalandığını belirtti. Aynı tarihler arasında dolandırıcılık, terör, cinayet, hırsızlık, yağma, cinsel suçlar gibi çeşitli suçlardan 589 şahsın gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildiğini ifade eden Pehlivan, gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 83 bin 492 aracın kontrol edildiğini, 261 aracın trafikten men edildiğini, 15 bin 948 araç ve sürücüsüne de işlem yapıldığını kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da değinen Pehlivan, "Gerçekleşen 99 narkotik olayı sonrası yakalanan 114 şahıs hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli de tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 578 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo bonzai, 169 gram metamfetamin ile 483 gram esrar ele geçirildi" dedi.

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 543 anneye bilgilendirme yapıldığını, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında da 10 kişiye Narvas ve Uyuma projelerinin tanıtıldığını ifade eden Pehlivan, Mersin’in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin çalışmaya devam ettiğini kaydetti.