Mersin’de son 1 haftada farklı suçlardan aranan 37 hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan veya kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin son 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda aranan 663 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin cinayet suçundan 21 ile 28 yıl, 3’ünün uyuşturucu ticareti yapma suçundan 12 ila 18 yıl arasında hapis cezası olduğu, 1’inin ise hırsızlık, basit yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 15 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Jandarmada ve adliyede işlemleri tamamlanan 663 şahıstan 37’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.