Mersin’de ’4 Ekim Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde, her bir canlıya sevgi dolu bir yuva sunmak için Büyükşehir Belediyesi ve Sayapark AVM işbirliği ile sokak hayvanları sahiplendirilecek.

Etkinlik, 5 Ekim tarihinde 13.00- 17.00 saatleri arasında Sayapark AVM’de gerçekleşecek. Katılımcılar, çeşitli sokak hayvanları ile tanışma fırsatı bulacak ve onları sahiplendirebilecek. Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Sayapark AVM yetkilileri, “Hayvanlar da sevgiye ve bir aileye ihtiyaç duyuyor. Onları sahiplenmek, onların yaşamlarını değiştirebilir” diyerek etkinliğin önemine dikkat çekti.

Öte yandan, her yıl sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan ’Dünya Sokak Hayvanları Günü’, hayvanların korunması ve sahiplendirilmesi adına önemli bir fırsat sunuyor. Mersin’deki sokak hayvanları için kalıcı ve sevgi dolu yuvalar bulmak, toplumun desteğiyle mümkün olacak.