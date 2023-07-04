Türkiye’de sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 90’ını karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde, sezon sona erdi 250 bin ton rekolte elde edilirken 100 bin tonunun ihraç edildiği belirtildi.100 bin yon kayısının Romanya, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği bildirildi.

Türkiye’de sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 90’ının karşılandığı Mersin’in Mut ilçesinde, kayısı üreticisi sezonu kapattı. Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Zeki Cin, bu sene 77 bin 800 dekar alanda üretim yapılan kayısı da 250 bin ton rekolte ve 100 bin tonda ihracat gerçekleştiğini açıkladı. Bu yıl ilk turfandası 60 liradan alıcı bulan kayısının ilerleyen günlerde 5 ila 8 liraya kadar düşmesi ise üreticisine ciddi bir kazanç sağlamadı. Geçen yıl kayısının ıskartası 7 ila 8 lira arasında alıcı bulurken bu sene 1,5 liraya dahi alıcı bulmaması umutları seneye bıraktı.

Bu yıl iç piyasada geçen yıllara oranla büyük bir canlılık olmadığını belirten Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Zeki cüce, yaptığı açıklamada, dayanıklı, kokusu, aroması ve lezzetiyle Mut kayısısının artık dünyada da bir marka haline geldiğini söyledi.

“Kayısı ihracatı 100 bin tona ulaştı”

2023 yılında üretilen 350 bin ton kayısının 100 bin tonunun ihraç edildiğini belirten Cüce, "Bu yıl geçen yıllara göre rekoltemiz ve ihracatımız tavan yaptı. Yalnız fiyatların çok aşağılarda olması üreticimize para kazandırmadı. Kayısı daha çok Romanya, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildi" dedi.

Mut kayısısının kalite bakımından altın yılını yaşadığını söyleyen Cüce, "Üretici kaliteli ve verimli kayısı üretmenin ustası oldu. Bunun da karşılığını alamayınca çok üzüldü. Her yıl ilçemize ihracatçı acaba gelecek mi diye bir endişemiz kalmadı. Kayısı sezonu başlamadan ilçemize en az 35 ihracatçı tezgahını açıyor. Bu yıl yine 50 civarında ihracatçı firma Mut halinde kayısı alımı yaptı. İhracatın ilk kayısı alımı 25 liradan alıcı buldu. Ortalarına doğru ise bu fiyat 5 ila 8 liraya düştü. İlçede ağırlıklı olarak, Al kayısı, Precoce de Thriyinthe, Septik, İtalyan tokalı, Tokaloğlu, Bebeko, Karacabey, Ninfa, Mogador, Şekerpare ve Çağataybey cinsi kayısı üretimi yapılmakta” diye bilgi verdi.

“Kayısı istihdama da katkı sağlıyor”

Mut’ta kayısı sektörünün işsizlere iş alanı sağladığına da dikkat çeken Cüce, "Nisan ayı ortalarında hasadı başlayıp Haziran ortasında biten hasattan sonra bahçelerin budanması, gübrelenmesi, ilaçlanması, yabani ot ile mücadelesi başlar ve kayısı sezonuna kadar devam eder. Bu da yaklaşık ilçenin yüzde 70’inin kayısı işiyle uğraştığının göstergesidir. Çoğunluğu kadınlardan oluşan bahçede kayısı toplama, halde ambalajlama olmak üzere yaklaşık 15 bin kişi, kayısı işçiliğinde ekmeğini kazanıyor. Burada herkes kendine düşen payı alıyor. İşçisi, çiftçisi, tüccarı ve komisyoncusu payını alıyor. Kayısıcılık Mut’un artık değişmez bir sektörüdür. Önemli bir gelir kaynağıdır. Türkiye ekonomisine gelir getiren bir gelir kaynağıdır. Biz kayısımızın lezzetiyle, tadıyla, doğal görüntüsüyle son derece mutluyuz. Kaliteli ürünlerimizle gurur duyuyoruz. Mut sofralık kayısısının Türkiye ve dünya genelinde tanınmış olması ve aranır hale gelmiş olması bizi son derece mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.