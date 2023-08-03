Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Türkiye’de en erkenci ‘siyah incir’ hasadının yapıldığı ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde bahçeleri gezdi, üreticilerle birlikte dalından incir topladı. Başkan Gültak, bölgede siyah incir rekoltesinin daha da yükselmesi için il ve ilçe tarım müdürlükleriyle ortak çalışacaklarını belirtti.

Başkan Gültak, beraberinde Tarımsal Hizmetler Müdürü Cem Nenni ve Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Alikutsal Mete ile birlikte, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’ni ziyaret etti, bölgede ağırlıklı olarak incir üretimi yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Bahçeleri gezerek, Türkiye’nin en erken siyah incirini dalından toplayıp tadına bakan Gültak, belediye olarak üreticilerin yanında yer almaya, her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nin Türkiye’de, siyah incirin ilk yetiştiği bölgelerden biri olduğunu belirten Gültak, yetişen incirin hepsinin iyi bir fiyatla ihracata gittiğini belirtti.

Gültak, "Fiyat çok iyi. Köylülerimiz de bu işten memnun. Bazı eksiklikleri Tarım İl ve İlçe Müdürümüz ile görüşeceğiz. Rekoltenin daha da yükselmesi için ortak çalışmalar yapacağız. Bu ürünün tamamı iç piyasaya değil, tamamen ihracata gidiyor. Ortak çalışmalarımızla rekolteyi arttırdığımızda üreticilerimizin kazancının daha da artmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Buluşmada, incir üretimi ve satışları hakkında bilgi veren üreticilerden Tolga Demirbolat ise “Her sene normalde 4-5 ton üretim alırken, bu sene 3,5 ton civarında rekolte aldık. Tabi geçen yıllara göre üretimimiz biraz düştü fakat yine de çok şükür. Bu süreçte Akdeniz Belediyesine de teşekkür ediyorum. Çünkü bizlere ilaç isimleri ve sinek tuzakları verdi. Bunlarla ilgili çalışmalar başlattı, faydasını da gördük. Şu anda ihracata giden incirimizin fiyatı 80-90 TL bandında. Yetik dediğimiz, iç piyasaya giden ve daha yumuşak olan ikinci incirimiz de 25-30 TL bandında” dedi.