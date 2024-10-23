Mersin Büyükşehir Belediyesince afet, göç ve yerel kalkınma alanlarında sivil toplumun sesi olmak ve kenti kentli ile yönetmek amacıyla ‘Sivil Katılım Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı’ düzenlendi.

Toplantıda, ‘Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi’ne ilk adımı atan ve Türkiye’de ilk olma niteliği taşıyan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum İle İlişkiler Şube Müdürlüğü, ’afetlere karşı iş birliği ve koordinasyon hayati önem taşıyor, göç yönetiminde iş birliği ve sosyal uyumun güçlendirilmesi ile yerel kalkınma ve girişimcilikte kadın ve genç girişimciliğine destek’ başlıklarında sunumlar yaptı.

“Mersin’i, kentte yaşayanlarla birlikte yönetiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin uzun zamandır ‘Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi’ne hazırlık yaptığının altını çizen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı. Tüm sivil toplum kuruluşlarını kapsayan bir müdürlük de kurduklarını kaydeden Gökayaz, “Mersin bu anlamda oldukça hazır ve elverişli bir ortam mevcut. Yapılmış olan çalışmalar bu şekilde bir sonuç verdi. Zaten temelde kenti, tüm Mersinlilerle beraber yönetmek gibi bir bakış açımız var. 6 ayda bir farklı kategorilerdeki derneklerle, başkanımızın da bulunduğu toplantılarda bir araya geliyor ve onlardan kentle ilgili olarak kendi alanlarını kapsayan değerlendirmelerini alıyoruz” dedi.

Eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye kadar pek çok alanda STK’lar ile işbirliği içerisinde olduklarını belirten Gökayaz, “Bir kenti yönetenler olarak kentle ilgili sadece kendi görüşlerimizi öne alıp, bu kentte yaşayan diğer insanların görüşlerini yok saymak büyük bir sıkıntıya yol açar. Tam tersine, kenti kentte yaşayanlarla beraber kendi uzmanlık alanları ya da ilgi alanları ya da kendi tecrübeleriyle beraber yönetiyor olmak, birçok açıdan kolaylaştırıcı oluyor” ifadelerini kullandı.

“Projenin uygulandığı 7 pilot ilden birisi de Mersin”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum İle İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça ise Büyükşehir Belediyesinin bu proje kapsamında önemli görevler üstlendiğini vurguladı. Projenin uygulandığı 7 pilot ilden birisinin de Mersin olduğunu kaydeden Akça, “Bu tanıtım toplantısında, bir yılı aşkın süredir gerçekleştirilen çalışmaların ve eylem planımızın sunumunu gerçekleştirdik. Bu bağlamda, Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde kurulan Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şubesinin Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında olması da bu projenin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sundu” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Yöneticisi ve Baş Teknik Danışmanı Neslihan Cankara, Türkiye Belediyeler Birliği’nden Uzman Kevser Mert, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Hüseyin Cevahir Özalp ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Selman Çetin’in de sunumlarıyla zenginleştirilen lansman, soru-cevapların ardından sona erdi.