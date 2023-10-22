Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Bozyazı ilçesinde düzenlenen 'Silvikültürel Uygulamalar Hizmetiçi Eğitim Semineri'nde arazi çalışmaları tamamlandı.

Arazi çalışmalarına katılan Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, Toros dağlarında bulunan sedir ormanlarının, insanlığın medeniyet kurmaya başladığı ve koloni düzenine geçiş çağlarında gemi yapımı için özellikle tercih ettiği ağaç türü olduğunu belirterek, "Bu sebeple Akdeniz havzası binlerce yıl talan edilmiştir. Bize düşen Toros dağlarında ormanları korumak, düzensiz faydalanma sebebiyle zarar görmüş orman alanlarını silvikültürel çalışmalar ile doğaya yeniden kazandırmaktır. Mesleğe yeni başlayacak olan mühendis arkadaşlarımıza sağlanan eğitim çalışmalarının ve özellikle karpelli sedir ormanları konusunun çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Eğitim sonunda emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.