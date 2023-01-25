Mersin’de silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 39 tabanca, 2 tüfek, 1 susturucu, 1 çelik yelek, çok sayıda fişek ve şarjör ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Durdurulan araçtan 5 adet pompalı tüfek çıktı Durdurulan araçtan 5 adet pompalı tüfek çıktı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışma gerçekleştirdi. 3 şahsın, kiraladıkları özel araç ile yüklü miktarda silah getireceklerine yönelik elde edilen bilgiyi alan ekipler, dron destekli takibi yapılan aracı Mersin otoban uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 39 tabanca, 2 tüfek, 1 susturucu, 1 çelik yelek, çok sayıda fişek ve şarjör, 120 adet uyuşturucu hap, 10.7 gram kokain ile 20 bin lira nakit para ele geçirildi.

Polis operasyon da 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.