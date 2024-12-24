- Mersin'de şiddetli yağışa karşı MESKİ ekipleri teyakkuzda



MERSİN (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı üzerine anında teyakkuza geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve MESKİ yağmur suyu TİM'leri, hızlıca organize olarak harekete geçti. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde, kentte herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmıyor.

MESKİ yağmursuyu TİM'leri ile Büyükşehir ekipleri Mersin'in tüm ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar dolayısıyla oluşabilecek su taşkınlarına karşı çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Ekiplerin aralıksız çalışmaları sayesinde, kentte herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmıyor. Ekipler, özellikle kritik bölgelerde ve 'Teksin Alo 185' çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda özverili bir şekilde çalışıyor. Yağmursuyu altyapısı yatırımlarına devam eden MESKİ, titizlikle sürdürdüğü hat ve ızgara temizliği çalışmaları sayesinde yoğun yağışlarda yaşanabilecek olası su baskınları ve taşkınlarına karşı da tedbir alıyor.



MESKİ'nin hızlı müdahalesi sayesinde olası su baskınlarının önüne geçiliyor

MESKİ'nin şiddetli yağışlarda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı geliştirdiği; ‘Planlama, Takip ve Zamanında Müdahale Sistemi' sayesinde su baskını ve taşkın gibi problemlerin önüne geçiliyor. Muhtelif cadde, sokak ve bulvarlarda meydana gelen su birikintilerine karşı hızlıca aksiyon alarak müdahale eden MESKİ ekipleri, sorunlu yerleri kısa sürede trafiğe uygun hale getiriyor.



“Bütün ekipler sahada teyakkuz halinde olacaklardır”

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, “Meteoroloji İl Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarılar ve yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde etkili olacak yağışlar, yarın gece etkisini arttıracak şekilde devam edecektir. Bu süre zarfında MESKİ Genel Müdürlüğümüze ve Mersin Büyükşehir Belediyemize ait bütün ekipler sahada teyakkuz halinde olacaklardır. Vatandaşlarımıza, Meteorolojinin uyarılarını dikkate almalarını ve herhangi bir olumsuzluk durumunda 'Teksin Alo 185' çağrı merkezimizi aramalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.