Mezitli Belediyesi tarafından ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ çerçevesinde, öldürülen tüm kadınlar adına anma etkinliği düzenlendi.

Mezitli Belediyesi tarafından ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ çerçevesinde, öldürülen tüm kadınlar adına anma etkinliği düzenlendi.

Belediye binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte turuncuya boyanmış kadın ayakkabıları Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları tarafından erkek şiddetiyle katledilen kadınların isimleri okunarak oluşturulan alana yerleştirildi. Tüm katılımcıların kollarına günün anlamına yönelik olarak turuncu şerit bağladığı ve turuncu şemsiyelerin açıldığı anma etkinliğinde kadına yönelik şiddete tepki gösterildi.

Mezitli Belediyesinde staj görürken erkek şiddetine kurban giden Feray Şahin’in de unutulmadığı anma etkinliğinde duygusal anlar yaşandı. Öldürülen Özgecan Arslan’ın adına turuncu ayakkabıyı özel alana bırakan Başkan Tarhan, şiddeti yeryüzünden silinceye kadar mücadele etmek gerektiğine dikkat çekti.

16 gün boyunca turuncu ayakkabıların belediye önünde kalacağı bilgisini veren Tarhan, “Tüm dünyada barıştan yana olduğumuzu ve her türlü teröre, şiddete karşı olduğumuzu dile getiriyor ve duruşumuzu sergiliyoruz. Belediye olarak sadece kadına yönelik değil, çocuğa, hayvana, insana, doğaya karşı şiddete karşı tavır ortaya koyduk. Şiddete karşı her koldan mücadele etmek durumundayız. Zaten Mezitli Belediyesi olarak kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık konusunda çok önemli çalışmalarımız var. Toplu iş sözleşmemizde de eşine şiddet uygulayan personel hakkında soruşturma açılması ve maaşının eşine verilmesi konusunda bir hüküm koyduk. Biz bu tür tedbirlerle şiddetin azalacağına inanıyoruz. Eğer kadın, ekonomik ve sosyal özgürlüğünü kazanırsa şiddet azalacaktır. Biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Kadınlarımız daha çok haklarını arasın, dik dursun istiyoruz” dedi.

Belediye binasının ve Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinin turuncu renklerle özel ışıklandırıldığı ’25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ çerçevesinde yapılması planlanan, ’yüreğimden başkan sığınacak yerim yok’ anma etkinliği ise Suriye’nin kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonuna yönelik Mersin Valiliği tarafından alınan kararlar çerçevesinde iptal edildi.