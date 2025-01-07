Mersin’de siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suç kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital malzeme, ruhsatsız tabanca ve mühimmatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.