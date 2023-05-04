Mersin’de yapımı tamamlanan Sevgi Bahçem Hobi Parkının açılışı gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve kura çekilişlileri belediye encümen üyeleri huzurunda şeffaf bir şekilde yapılan hobi parkının açılışını gerçekleştirdi. Hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Seçer, parkı gezip yetkililerden bilgi aldı. Törende konuşan Başkan Seçer, "Huzur arayanlar zamanını burada geçirecek. 188 vatandaşımız encümen huzurunda yapılan kura çekiminde burada hak sahibi oldular. 3 yıl burada boş zamanlarını şehirden, gürültüden, stresten uzak geçirmek bir şekilde burada geçirebilecekler. Güzel de dostluklar kuracaklar eminim" dedi.

"Yeşil alanları artırmalıyız"

Kent genelinde yeşil alanların artırılması gerektiği ve büyükşehirin bu konuya büyük önem verdiğini vurgulayan Seçer, "Millet olarak hep ‘Yeşil artsın’ diyoruz ama yeşil artmıyor beton artıyor. Bunda bir tezat var. Bütün siyasetçiler ‘Huzur, barış, kardeşlik’ diyor kavga artıyor. Herkes en güzel şeyi diliyor ama uygulamaya gelince tersini yapıyor. Şimdi para hırsı böyle binalar yaptırıyor. Oysa geniş geniş parkların olması lazım. Şehrin en değerli yerinde olsa dahi yeşillendirelim, kent meydanı yapalım. Örneğin İstiklal Caddesi düzenlemesi yaptık çok keyifli bir cadde oldu. Orada Kırmızı Lacivert İşhanı, Özel İdare İşhanı, Zafer Çarşısı var. Bunların tamamı belediyeye ait. Deprem riski taşıyor yıkmamız lazım orayı. Yakın zamanda da yıkacağız. Başka bir anlayış olsa yerine bir bina oluştururduk. Asla! Yıkacağız. Tertemiz olacak orası. Bir kent meydanı olsun, insanların zaman geçireceği alanlar yapalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsanların toprakla uğraştığı alanlar oluşturmalıyız"

Aynı anlayışla Silifke Caddesi’nde de bir kent meydanı oluşturduklarını hatırlatan Seçer, "Oysaki oraya da bina çıkabilirdik. Dedik ki ‘Kent meydanı olsun, insanlar gelsin çocuklarıyla orada vakit geçirsin. Otursun, güneşlensin kış mevsiminde, yaz mevsiminde gölgelensin’ işte şehrimizde bu alanları çoğaltmamız lazım. İnsanların toprakla uğraştığı, meşgale olarak bir bitki yetiştirdiği alanlar oluşturmalıyız. İnsanın stresten, düşüncelerinden uzaklaşmasının en güzel yolu bahçesinde bitkiyle, ağaçla uğraşmak. Bunlar insana faydalı durumlar" şeklinde konuştu.