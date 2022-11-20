Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezince açılan ’servis elemanı kursu’ (garson) sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezince açılan ’servis elemanı kursu’ (garson) sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin öncülük ettiği ’Yetenek Dönüşüm Projesi, sektörün ihtiyaçlarına yönelik ’finans-muhasebe, yönetim-organizasyon, satış-pazarlama- dış ticaret-lojistik’ alanlarında gerçekleştirdiği mesleki eğitim seferberliğine ‘turizm’ alanını da ekledi. Kariyer Merkezince açılan servis elemanı sertifikasyon programıyla, turizm işletmelerinin personel ihtiyaçlarına çözüm sunuluyor. Belgelerini alan kursiyerler, eğitimde gördükleri konularda da hünerlerini sergilediler. Kursiyerler, eğitmen eşliğinde ‘servis çeşitleri, masa örtü ve peçete katlama çeşitleri, kuver açma, sunum’ gibi konularda örnekler sundular.

“İstihdama katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz”

Hedeflerinin, yeni dünya düzenine Mersin olarak işgücünü adapte edebilmek, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitim kursları düzenlemek olduğunu söyleyen ve bu doğrultuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkur ile gerekli protokolleri imzaladıklarını belirten Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, “İl Milli Eğitimle imzalamış olduğumuz protokol mesleki eğitim kurslarına, ayrıca ortak kariyer etkinlikleri düzenlemeye yönelik. İşkur’la imzalamış olduğumuz protokol ise adayların iş arama sürecinde danışmanlık yapmamıza yönelik. ‘Yetenek Dönüşüm Projesi’nin farkı da burada ortaya çıkıyor. Bizler hobi kurslarından ziyade, işgücü piyasasının, firmaların, işverenlerin beklentilerine ayak uydurabilecek, istihdama katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Birçok sektörün ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitim programlarını hayata geçirdiklerini kaydeden Özada, “Önümüzdeki süreçte Kariyer Merkezi olarak, turizm sektörünün personel ihtiyaçlarına yönelik olarak rezervasyon elemanı, kat görevlisi, ön büro memuru gibi alanlarda da sertifika programları açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, aldıkları eğitimden son derece memnun

Kariyer Merkezinin düzenlediği programların kaliteli olduğunu sosyal medya hesaplarından gördüğünü ve bu nedenle kursa katıldığını söyleyen Mert Üstün, “Bu sertifikadan sonra bize istihdam sağlanacağı bilgisi verildi. Üniversitede de turizm alanında ilerleyeceğimden dolayı, böyle bir kursa katıldım. Büyükşehir Belediyesinin, dışarıdaki kurslara göre daha geniş bir eğitim verdiğini gördüm ve kursa katıldım” şeklinde konuştu.

Aldıkları eğitimin çok kaliteli olduğunu söyleyen Kudret Yalçınkaya ise “Turizm otelcilik deneyimim daha önce vardı ama sertifikalarım eksik olduğu için iş deneyimlerinde biraz sorun yaşıyordum. O yüzden bu kursa katılım sağladım. Hedefim turizm ve otelcilik. Dışarıdaki kurslardan daha profesyonel olduğunu düşünüyorum. Ayrıca müfredat Milli Eğitime uygun olduğundan dolayı, benim için çok büyük bir artısı var” dedi.