Mersin’de, gelişen savunma sanayi kümesinin artan personel talebini karşılamak amacıyla Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) ’Ağ İşletmeciliği ve Siber Güvenlik, Savunma Elektronik Sistemleri ile Savunma Mekanik Sistemleri’ bölümlerinde eğitim verilmeye başlandı. Her bölümde 30 öğrencinin eğitim aldığı okulda sektöre teknik personel yetiştirilmesi hedefleniyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kentte mesleki eğitimin gelişmesine yönelik geçen yıl başlatılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Meslek liseleri, kentin talep ettiği sektörlere tekniker ve teknisyen yetiştirmek amacıyla yeni bölümler açıyor. Son dönemde MTSO ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) işbirliğinde kümelenme çalışmaları ivme kazanan savunma sanayini desteklemek adına Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde savunma sanayine yönelik 3 yeni bölüm faaliyete başladı.

Okulun yetkilileri, sektör temsilcileriyle bir araya geldi

MTSO’da konuyla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında, sektöre teknik personel yetiştirecek okulun yetkilileri, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek bölümleri tanıtıp sektörün taleplerini dinledi. İş dünyasından eğitim içeriğinin oluşturulması ve öğrencilere mentörlük desteği sağlanması talep edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Teknik Eğitim Şubesi Müdürü Halil İbrahim Ulaş, Toroslar Atatürk MTAL Müdürü Ömer Yiğit ve alan şeflerinin katıldığı toplantıda, 9 No’lu Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, 27 No’lu Makine Sanayi ile 32 No’lu Metal Sanayi Meslek Komitesi üyeleriyle savunma sanayine hizmet veren firma temsilcilerine Ağ İşletmeciliği ve Siber Güvenlik, Savunma Elektronik Sistemleri ve Savunma Mekanik Sistemleri bölümleri tanıtıldı.

"Her türlü işbirliğine açığız"

MTSO Genel Sekreteri Mahmut Taşhan, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yürüttükleri çalışmaların karşılık bulmasının iş dünyasını heyecanlandırdığını söyledi. Kentte bu alanda devam eden çalışmaları anlatan Taşhan, Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği’nin (DASSAD) kurulması ve MTOSB ile işbirliğinin önemini vurguladı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Halil İbrahim Ulaş da MTSO ile yakın çalışma içinde olduklarını belirterek, "İş dünyasıyla meslek liselerini buluşturup sorunları karşılıklı çözmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda her türlü işbirliğine açığız" dedi.

"Sektörle işbirliği içinde eğitim içeriklerini çeşitlendirebiliriz"

Toroslar Atatürk MTAL Müdürü Ömer Yiğit ise yeni bölümlere dair sunum yaptı. Alt yapılarının ve öğretmen kadrolarının çok güçlü olduğunu belirten Yiğit, ilk yılları olmasına rağmen her üç bölüme de 30’ar öğrenci alıp kapasitenin tamamını doldurduklarını ifade etti. Sabit müfredatın yanı sıra sektörle işbirliği içinde eğitim içeriklerini çeşitlendirebildiklerini vurgulayan Yiğit, "Talep etmeniz halinde üretimlerinizde kullandığınız cihaz ve yazılımların eğitimlerini öğrencilerimize verebiliyoruz" diye konuştu.

Makine tamiri yapabilen, üretebilen personel yetiştirdiklerini dile getiren Yiğit, çizim programlarına hakim geleneksel imalattan teknolojik imalata kadar her tür üretim yöntemini bilen, parça üretimi ve montajı yapabilen beceri ve sosyal donanıma sahip mezunlar vermeyi hedeflediklerini kaydetti. Öğrencilerin yabancı dil ve sosyal beceriler konusunda donanımlarını artıracak projeler geliştirileceğine işaret eden Yiğit, sektörle yapılacak işbirliklerinin artırılmasıyla daha çok talep edilen marka bir bölüm haline geleceklerine inandığını belirtti.