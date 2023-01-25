Mersin Mezitli Halk Eğitimi Merkezi tarafından ’Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ konseri düzenlendi.

Mersin Mezitli Halk Eğitimi Merkezi tarafından ’Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ konseri düzenlendi.

Kursiyerler ve öğretmenlerin katılımı ile düzenlenen Klasik Türk Müziği konseri ilgiyle izlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da , ’Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ projesi çerçevesinde düzenlenen konsere katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde 13 ilçede, tüm halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen konserlerin, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Konserde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Bakanlığımız tarafından başlatılan ’Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ projesi, tüm ilçelerimizde halk eğitimi merkezlerimize renk kattı. Korolarımızda yer alan kursiyerlerimiz, büyük bir emekle ve bir o kadar keyifle çalıştılar. Bizler klasik Tük müziğimizin nadide eserlerini dinlerken ne kadar yetenekli kursiyerlerimiz olduğunu da bu sayede bir kez daha görmüş olduk. Bu anlamda bakanlığımıza şükranlarımı sunuyor, konserlerimizde emeği geçen tüm meslektaşlarıma, kursiyerlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Neşemiz, birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun" dedi.