Mersin’de sahte paraları piyasa sürdükleri iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasaya sürdükleri belirlenirken, sahte paraların bazılarını banka ATM’lerinin bile ayırt edemediği ortaya çıktı.

Mersin’de sahte paraları piyasa sürdükleri iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasaya sürdükleri belirlenirken, sahte paraların bazılarını banka ATM’lerinin bile ayırt edemediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren şahısları takibe aldı. Yaklaşık 6 ay boyunca şahısları takip eden ekipler, 16 şüpheliyi belirledi. Bugün Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda sahte para ele geçirildi. Şahısların yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasa sürdükleri belirlenirken, sahte paralarını bazılarını banka ATM’lerinin bile ayırt edemediği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 7 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.