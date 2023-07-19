Mersin polisinin yaptığı çalışmada yasa dışı işlemlerde kullanılmak üzere sahte kimlik basan şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyonu yapıldı. Operasyonda yakalanan 2 şüpheliden, birçok ülkeye ait sahte kimlik kartı ve cihazlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı yollarla yurt dışı işlemlerinde kullanılmak üzere sahte kimlik basan şüphelileri tespit etti. Ekiplerin çalışmasında suçu organize olarak işledikleri tespit edilen M.A. ve M.A.’nın adreslerine operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda yapılan aramada sahte kimlik basmaya yarayan 2 adet yazıcı, 1 adet hologram cihazı, 140 adet ön ödeme kartı, 48 adet basılmış farklı ülke vatandaşlarına ait sürücü belgesi, 52 adet basılmış farklı ülke vatandaşlarına ait kimlik kartı, 7 adet basılmaya hazır kimlik kartı, 19 adet sim kart, 3 adet cep telefonu, 4 adet tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlk operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Mersin’de sahte kimlik yapan organize suç örgütüne yönelik bugün gerçekleştirilen ilk operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 tabanca, çok sayıda fişek uyuşturucu madde, suç örgütü tarafından sahte kimlik, ehliyet, pasaport yapımında kullanılan 2 baskı makinesi, 2 dizüstü bilgisayar, Avrupa ülkelerinde geçerli 84 basılmış kimlik ile 18 ehliyet, 19 sim kart, sahte kimlik yapımında kullanılan 122 çipli kart ele geçirildi.

İlk operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği şüpheli sayısının artabileceği belirtildi.