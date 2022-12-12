Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretimi yapan (1) şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri Tarsus İlçesi Yenice Mahallesinde sahte alkollü içki imalatı yaptığını tespit ettiği (1) şüpheliye yönelik operasyon icra etti. Operasyon sonucunda (1) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada (350) litre sahte alkol ele geçirilerek Jandarma tarafından el kondu.

Şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.