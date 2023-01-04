Mersin’de 20 yıldır hekimlik yaptığı iddia edilen sahte diş hekimi, CİMER’e yapılan ihbar neticesinde polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Sahte diş hekimi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde merdiven altı muayenede sahte diş hekimliği yaptığı öne sürülen bir şahıs CİMER’e ihbar edildi. Bunun üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsın, insanlara yanlış tedavi uygulanarak mağduriyetlere neden olunduğunu tespit etti.

Kendisini diş hekimi olarak tanıtan M.Ç. polis ekiplerini görür görmez bir berbere kaçtı ve saklandı. Ekipler, M.Ç.’yi saklandığı yerde bularak gözaltına aldı.

Muayene için gelen hastaları çatıda saklıyormuş

Öte yandan, M.Ç.’nin muayene için gelen insanları da binanın çatısına sakladığı anlaşıldı. İş yerinde yapılan kontrolde diş muayenesi için gerekli malzemeler olduğu tespit edilirken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrardan kullanılmak üzere saklandığı kaydedildi. Yapılan detaylı arama sonucunda iş yeri mühürlenirken, M.Ç. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.