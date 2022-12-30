Mersin’de Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen yılbaşı pazarında yer alan evcil hayvan sahiplendirme standı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Mersin’de Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen yılbaşı pazarında yer alan evcil hayvan sahiplendirme standı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nin standı, Özgecan Aslan Meydanında düzenlenen yılbaşı pazarında vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Her yaştan vatandaşın standı ziyaret ettiği çalışma hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi çalışanlarından Veteriner Sağlık Teknikeri Muhammed Uğuz, amaçlarının genç, çocuk veya yetişkin fark etmeksizin herkese hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

"Satın almayalım, sahiplenelim"

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu tür tüm etkinliklere katıldıklarını belirten Uğuz, "Can dostlarımızı hem vatandaşlarımıza göstermek, hem sevgi ve mutluluğa doyurmak, hem de daha iyi bir yuvaya kavuşturmak için burada gözetim altında sahiplendirme işlemini yapmaktayız. Çocuklarıyla beraber geldiklerinde, çocuklarına hayvan sevgisi aşılanmış oluyor. En azından sahiplenme olmasa bile, canlarımızı sevdiklerinden dolayı biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Vatandaşların hayvanları satın almak yerine sahiplenmeyi tercih etmelerini beklediklerini de belirten Uğuz, "Vatandaşlarımız sahiplenirse biz de mutlu oluruz, hayvanlar da mutlu olur. En azından hayvanlara bir mal yönüyle bakmayalım, can yönüyle bakalım. Sokak hayvanları da birer canlıdır. En azından çocuğumuz gibi, evladımız gibi, bu can dostlarımıza da bakarsak daha güzel olur" şeklinde konuştu.