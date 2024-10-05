Hava sıcaklığının 28-30 derecelerde seyrettiği Mersin’de sezonun sonuna gelinmesine rağmen başta Kızkalesi ve Taşucu olmak üzere sahillerin tadını sakinliği seven yerli ve yabancı tatilciler çıkarıyor. Denize girip güneşlenen turistler, Ekim ayında tatil yapmanın keyfini yaşıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin’de hava sıcaklığı 28-30 derecelerde seyretmeye devam ediyor. Sezonun sonuna gelinmesine rağmen sıcak havanın devam etmesiyle sakinliği sevenler denize girmeyi sürdürüyor. Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi ile Silifke ilçesinde yer alan Taşucu sahilleri de sakinliği seven yerli, gurbetçi ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Ekim ayında suya girip, güneşlenmenin keyfini yaşayan tatilciler, sonbahar da denizin farklı olduğunu kaydetti.

Ekim ayında havaların sıcak gitmeye başlamasıyla birlikte sakinliği seven vatandaşların deniz keyfi yaptığını belirten işletmecilerden Ferdi Çıra, hava sıcaklığının Ekim ayı olmasına rağmen 28 derecelerde sürdüğünü ve bu ayın da böyle geçmesini beklediklerini ifade etti.

Tatil için gelen gurbetçilerden İbrahim Akan ," Ekim ayın bu bölge sakin olduğu için tatilimi burada geçiyorum. Deniz, güneş harika, gelmek isteyenlerin de bu aylarda gelmesini tavsiye ederim" dedi.

Hollanda’nın çok soğuk olduğu için Mersin’e geldiklerini aktaran Jeannine Heeren ise her yıl tatile bu bölgeye geldiklerini ifade etti.