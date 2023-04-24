Rus öğrencilerin eğitim gördüğü bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Rus ve Türk Milli Marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte, Rus öğrenciler 'Silifke’nin Yoğurdu' türküsü eşliğinde oynadı. 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile devam eden gösterilerde öğrenciler 23 Nisan’ı büyük coşku ile kutladı. Rus öğrencilerinin ellerinde Türk ve Rus bayraklar ve giydikleri ay yıldızlı tişörtler ilgi çekti.

Yöresel oyunların ağırlıkla gösterildiği etkinlikte konuşan Okul Müdürü Fatma Yalçıntaş, “Böylesine bir etkinlikte Rus çocukların göstermiş oldukları oyunlar bizleri çok mutlu etti. Dünyanın kutladığı 23 Nisan’ı çocuklarımızla bu şekilde kutlamak bizim için de bir ayrıcalık oldu. Bugün 23 Nisan’ı kutlamaktayız. Okulumuzda Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Rus vatandaşların çocukları öğrenim görmektedir. Tamamı Rus vatandaşlarımızın çocukları. Öğrencilerimizin kendi istekleri ile bu tür bayramları kutluyoruz. Türk ve Rus personeller olarak çok uyum içerisinde çalışıyoruz. Ben ülkemle bizlere bu ortamı hazırladığı için gurur duyuyorum. Bu kardeşlik devam etsin” dedi.