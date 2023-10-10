Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 785 sikke ile 32 tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarihi eser kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda Silifke ilçesinde 1 şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsı yakalamak ve tarihi eserleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleyen ekipler, 1 şahsı gözaltına alırken, adreste yaptığı aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 785 sikke ile 32 tarihi obje ele geçirildi.

Şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürülürken, ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.