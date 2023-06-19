Geleneksel hale gelen korteje VosTeam Mersin, Red Warriors Mc Mersin, Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği,Türkchopper Mk Mersin, Retrovos,Mersin Off Road Kulübü,Support Antalya Province, Support, Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu,Palmiye Bisiklet Derneği, Adrenalin Extrem Kulübü,Mersin Bisiklet Derneği, Mahmut Arslan Bisiklet Derneği, Mersin Bisikletli Kadınlar,Bisikletli Gezginler Derneği, Mezitli Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu, Bisikopat, Pompeio Bisiklet Topluluğu üyeleri ve çok sayıda vatandaş bisiklet ve klasik araçları ile katıldı. Mezitli Belediyesi önünden başlayarak Mersin’in caddelerini turlayan festival korteji, renkli görüntülere sahne olurken, Türk Bayrağı ve üzerinde 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali logosunun bulunduğu bayraklar ve rengarenk balonlar katılımcılar tarafından Mersin caddelerinde dalgalandırıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte korteje katılan klasik bir araca binerek, Mersin halkını selamladı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Forum Alışveriş Merkezi’ne ulaşan kortejde bulunan dans ekibi de zumba gösterisi gerçekleştirdi. Alışveriş merkezinde bulunanlar gösteriye ve festival kortejine yoğun ilgi gösterdi. Başkan Tarhan gösterileri ilgiyle izleyen vatandaşları Soli Güneş Festivaline davet etti.

23, 24, 25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek ve 3 gün sürecek festivalin tanıtımının yapıldığı ve yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden kortej vatandaşların yoğun alkış ve sevgi gösterileri arasında festival alanına ulaştı. Coşku festival alanında da devam etti. Çeşitli ikramların yapıldığı alanda, NABA Akustik grubunun müzikleri eşliğinde korteje katılanlar dans ve halaylarla coşkuyu doruğa taşıdı.

Burada yaptığı konuşmada katılım gösteren herkese teşekkür eden Başkan Tarhan, “Siz değerli dostlarımızın desteği ile festivalimiz büyümeye devam ediyor. 11. Soli Güneş Festivalimiz, 23 Haziran Cuma günü etkinliklerle başlayacak. Haluk Levent, Simge ve Motive konserleri Mersinlilerle buluşacak. Her yıl olduğu gibi coşkumuza destek verdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.