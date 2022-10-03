Mersin’de ünlü rap sanatçıları Canbay & Wolker ve Velet’in sahne alacağı 1. Akdeniz Rap Festivali, 5 Ekim Çarşamba günü Özgecan Aslan Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Mersin’de ünlü rap sanatçıları Canbay & Wolker ve Velet’in sahne alacağı 1. Akdeniz Rap Festivali, 5 Ekim Çarşamba günü Özgecan Aslan Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Sosyal sorumluluk bilinciyle Sevgi Evinde yaşayan, Onkoloji Hastanesinde tedavi gören ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan çocuk ve gençlerin talepleri üzerine organize edilen festivalde, özel çocukların topluma entegrasyonu amaçlanıyor. Festivale tüm Mersinlileri davet eden festival sponsoru hayırsever iş insanı Mehmet Şahit Ezer, “Bu çocukların toplumla kaynaşması çok önemli. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Amacımız farkındalığı arttırmak. Onları hayatın bir kenarına itmek değil de hayatın içine çekebiliriz” dedi.