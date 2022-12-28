Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında ve Mersin İl Afet ve Koordinasyon Kurulu koordinesinde , il genelindeki tüm yetkili amir ve görevli personelin katılımıyla "Tam Ölçekli Mersin Radyasyon Acil Durumu Tatbikatı", Yeşilovacık Yangın Ekip Binası lokasyonunda, gerçekleştirildi.

Karşılaşılabilecek tüm olumsuz senaryolar karşısında alınması gereken tedbirlerin ve yürütülmesi planlanan çalışmaların canlandırıldığı tatbikatta İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca: "Afet ve acil durumlar karşısında bölgenin özelliklerine göre ülke olarak hazırlıklı olmak zorundayız. Her bölgenin koşulları ve acil durum riskleri farklılık arz ediyor. Biz Mersin'de Sayın Valimizin başkanlığında, geniş ve uzman bir ekiple gerçekleştirdiğimiz tatbikatlarla tüm kurumlarımızla iş birliği halinde ve görev dağılımının farkında olarak her türlü olumsuz duruma hazırlıklı olmaya, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tatbikatta, acil bir durum olması halinde bölgeden tahliye edilenlerin yerleştirileceği Kabul Merkezinde kurulması planlanan çadırların kurulumunda 30 kişiden oluşan Mersin Arama ve Kurtarma Ekibimizle (MEB AKUB) yer aldık. MEB AKUB olarak tatbikat esnasında verilen diğer görevlendirmeleri gerçekleştirdik. Müdürlüğümüze bağlı Silifke Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerimiz de vatandaşları temsil etmek üzere tatbikatta yerlerini aldı. Hangi alanda, kurumda, görevde olursa olsun herkesin görev ve sorumluluklarını bilmesi, panikten uzak ve soğukkanlı bir duruşla, iş birliği halinde olumsuz koşulları bertaraf etmeye çalışması çok önemli. Müdürlüğümüz ihtiyaç halinde tüm ekibiyle, tüm bileşenleriyle vatandaşların hizmetinde olmaya hazırdır." dedi.