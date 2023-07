Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürlüğü rütbe terfi törenine katıldı.

Tece Polisevinde gerçekleşen törene Vali Pehlivan'ın yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Fuat Gedik, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile emniyet personeli ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Pehlivan, Türk Polis Teşkilatı'nın Türkiye'nin en köklü teşkilatlarından birisi olarak bu yıl 178 yaşına bastığını belirterek, "İnşallah nice yüzyıllar boyunca devletimize, milletimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özveriyle hizmet etmeye devam edecektir. Polis teşkilatının başarısı, toplumumuzun, ülkemizin suç ve suçluluğa karşı etkin mücadelesi demek, toplumumuzun her geçen gün çok daha huzurlu, çok daha güvenli olması demektir. Özellikle şehir merkezlerinde polisimiz, kırsalda da jandarmamız denizde mavi vatanda sahil güvenliğimiz ve genel anlamda da kolluk kuvvetlerimiz toplumumuzun, insanımızın can ve mal güvenliğini temin etmek gibi çok önemli vazifeler yerine getiriyorlar. Tabii bu vazifeler meşakkat gerektiriyor, özveri gerektiriyor, gayret gerektiriyor, cesaret gerektiriyor. Bu hizmet yolculuğu öyle ki yol boyunca, şehit olmak da var, gazi olmak da var. Nitekim bugün bu törenimizi Tece Polisevimizde yapıyoruz. Bu polis evimiz bir şehidimizin adını taşıyor. Ben bu vesileyle devlete ait bu mekanın ve aslında bütün ilin, bütün ülkenin güvenliği adına, esenliği adına, birliği bütünlüğü adına, göğsünü siper eden şehit polis Sedat Gezer kardeşimiz ve onun manevi şahsında bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi şükranla yad ediyorum Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Şehitlerin en ulvi makamlara eriştiğini vurgulayan Pehlivan, "Mesele rütbe ise elbette ki görevi yaparken edindiğimiz rütbeler çok önemli, çok değerli, çok kıymetli bununla birlikte bu mesleği yaparken şehitlik ve gazilik gibi her türlü rütbenin üstünde rütbeleri elde etmekte var. Allah hepinize bütün teşkilat mensuplarına hayırlı vazifeler, hayırlı rütbeler elde etmeyi nasip eylesin. Vatanımızın, milletimiz adına neresinde görev yaparsak yapalım aynı kıymette, aynı değerde ve bu değere layık olmak için de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla, başla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Terör örgütlerine karşı suç şebekelerine, suç örgütlerine karşı toplumumuzu ayırmaya, bölmeye çalışanlara karşı zehirlemeye çalışanlara karşı, suça sürüklemeye çalışanlara karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlam bir duruş ortaya koymak suretiyle hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu yolda tekrar hepinize üstün başarılar diliyorum. Aldığınız rütbelerin, bundan sonra inşallah alacağınız rütbelerin de hayırlı, uğurlu olması temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından rütbe alan emniyet personeline rütbelerini Vali Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın eşliğinde taktı.