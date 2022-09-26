Mersin’de bulunan Tece Polisevi yakınında meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin’de bulunan Tece Polisevi yakınında meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde bulunan Tece Polisevi yakınında duyulan silah seslerinin ardından bir patlama yaşandı. Patlamada yaralananlar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, silah sesleri ve patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.