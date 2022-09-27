Mersin’de Tece Polisevi’ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi.
Mersin’de Tece Polisevi’ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’ndeki Tece Polisevi’nde meydana geldi. 22.45 sıralarında 2 araç içerisinden Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.
Çıkan çatışma sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Öte yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulunduğu, düzeneğin kontrolü patlamayla patlatıldığı öğrenildi.
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