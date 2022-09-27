Çıkan çatışma sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Öte yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulunduğu, düzeneğin kontrolü patlamayla patlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’ndeki Tece Polisevi’nde meydana geldi. 22.45 sıralarında 2 araç içerisinden Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.

Mersin’de Tece Polisevi’ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

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