Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği halk plajları, Kurban Bayramı tatilinde de hem Mersinliler hem de kente gelen tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü, plajlar doldu taştı.

Tatilciler, Mersin Büyükşehir Belediyesinin aldığı önlemlerle Kurban Bayramı tatilini Mersin’de sorunsuz bir şekilde geçirmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler bayram tatili keyfini Büyükşehir Belediyesi halk plajlarında çıkarıyor. İşletmesi Denizkızı Turizm A.Ş.’de olan 5’i mavi bayraklı olmak üzere toplam 12 halk plajı, Kurban Bayramında tatilcilerin uğrak merkezi oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin sorunsuz, güvenli ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tertemiz ve güvenli plajları ile de tatilcilerden tam not alıyor. 12 plajda toplam 210 plaj görevlisi ve 25 cankurtaran görevlisi bulunuyor. Büyükşehir Belediyesinin halk plajları, Mersinli ve Mersin'e gelen tatilcilere kaliteli, ekonomik, huzurlu ve güvenilir bir tatil fırsatı sunuyor. Plajlar her yıl olduğu gibi bu yıl da dolup taşıyor. Plajlarda ayrıca tüm tatilcilerin yararlanabileceği duş, kabin, WC ve büfe alanı gibi hizmetler de yer alıyor.



Büyükşehir Belediyesinin plajlarında engel yok

12 plajın 7 tanesinde engelli rampası ve engelli yürüme yolları bulunuyor ve böylece engelsiz plajlar ile de tatilcilere hizmet veriyor. İkisi Susanoğlu’nda, ikisi Kızkalesi’nde, biri Ayaş Yemişkumu’nda, biri Kumkuyu’da ve 1’i de Kocahasanlı halk plajında olmak üzere toplam 7 engelli rampası yer alan plaj bulunuyor.



“Her yıl olduğu gibi bu yıl da plajlarımıza inanılmaz bir yoğunluk var”

Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Erdemli ve Silifke bölgelerinde 12 halk plajında Mersinli hemşerilerimize ve Mersin’e gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. 12 plajımızda toplamda 210 plaj görevlisi ve 25 cankurtaran görevlisi bulunmakta. Mersinli ve Mersin'e gelen misafirlerimize kaliteli, ekonomik, huzurlu, güvenilir bir tatil sağlamak için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da plajlarımıza inanılmaz bir yoğunluk var, inanılmaz bir sempati var. Plajlarımızda tüm misafirlerimizin yararlanabileceği duş, kabin, WC, büfe alanı vesaire hizmetlerimiz bulunmaktadır” dedi.



“Bu bayramda da tüm vatandaşlarımızı plajlara bekliyoruz”

Yıldız, Büyükşehir Belediyesinin plajlarında plaj voleybolu, plaj futbolu ve yüzme yarışmaları da düzenlendiğinden söz ederek, “Buraya gelen insanların birbiriyle daha iyi, daha çabuk ve daha akışkan bir şekilde iletişime geçmesini sağlıyoruz. Bu bayramda da Mersinli hemşehrilerimizin ve Mersin'e gelen misafirlerimizin A’dan Z’ye ihtiyaçları olan, kullanabilecekleri tüm her şeyi plajlarımızda aktif hale getirmiş bulunmaktayız. Bu bayramda da tüm vatandaşlarımızı gönül rahatlığıyla Mersin Büyükşehir Belediyesinin olduğu plajlara bekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Mersin’ ve Mersinlere yakışır şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu sezon da tüm vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.